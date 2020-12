per Mail teilen

Der Biontech-Impfstoff gegen Corona ist zugelassen, die ersten Impfdosen werden geliefert. Ab dem 27. Dezember soll geimpft werden. Über den Stand der Vorbereitung in Rheinland-Pfalz informiert Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Nachmittag.

Als erstes sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen mit sehr hohem Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, geimpft werden. Daher sollen zunächst mobile Impfteams in stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederung fahren.

Nähere Informationen über den aktuellen Stand der Impfzentren, den Start der mobilen Impfteams, über die Priorisierung sowie über den Ablauf der Terminvergabe will die Ministerin ab 15.00 Uhr mitteilen. Mit dabei sind auch der Landesimpfkoordinator, Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm (SPD), sowie der Vorsitzende des Ethikbeirates Impfen, Norbert Paul, von der Mainzer Universität.

Wie viele Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer Rheinland-Pfalz für den ersten Schwung zur Verfügung hat, war zunächst noch unklar. Fest steht jedoch, dass er zunächst längst nicht für alle alten und besonders gefährdeten Menschen reichen wird.

Zunehmende Impfbereitschaft erwartet

Trotz der Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung gegen eine Corona-Impfung ist Bätzing-Lichtenthäler (SPD) zuversichtlich, noch viele Skeptiker vom Sinn der Maßnahme überzeugen zu können. "Wir müssen die Menschen über den Impfstoff informieren und transparent sein", so die Ministerin. Sie sei überzeugt davon, dass dieser Impfstoff dazu beitragen werde, die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Sie wehre sich aber entschieden gegen eine Impfpflicht oder einen Zwang - auch nicht durch die Hintertür. "Das darf es nicht geben", so Bätzing-Lichtenthäler.