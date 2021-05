Weniger Infektionen, mehr geimpfte Menschen: Das eröffnet Spielraum für Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ministerpräsidentin Dreyer stellt einen Perspektivplan für Rheinland-Pfalz vor, gleich hier im SWR Aktuell Livestream.

Das abgestufte Konzept ist nach Angaben der Staatskanzlei in Abstimmung mit Kommunen und Verbänden entstanden. Dabei sei die besondere Situation in Handel, Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport im Freien in den Fokus genommen worden. Das Konzept soll ab Mittwoch (12. Mai) gelten. Es kommt den Angaben zufolge überall dort zum Tragen, wo in Landkreisen und kreisfreien Städten die Bundesnotbremse nicht greift.

Der SWR streamt die Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab 14 Uhr.