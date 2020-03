per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verschärft die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Sie ordnete am Freitag die Schließung von Gaststätten an und untersagte Versammlungen von mehr als fünf Menschen.

Viele Bürger hielten sich nicht an die bisherigen Maßnahmen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie seien präsent im öffentlichen Raum und feierten etwa Grillpartys an Mosel und Rhein sowie in den Weinbergen. Die Landesregierung habe deshalb beschlossen, dass es keine Ansammlungen mehr von mehr als fünf Personen geben dürfe.

Gaststätten werden flächendeckend geschlossen

Außerdem schließe man die Innen- und Außengastronomie im Land. Dazu gehörten auch Eisdielen, Eiscafes und Internetcafes. Weiterhin erlaubt bleibe die Möglichkeit, Essen mitzunehmen und sich liefern zu lassen - also "der Verkauf für das tägliche Leben".

Nach Angaben der Ministerpräsidentin schließt das Land zudem Thermen, Solarien, Fahrschulen und Bibliotheken. Dies seien harte Einschnitte, so Dreyer. Die Bürger, die sich an die bisherigen Schutzmaßnahmen hielten, seien aber nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass es andere nicht täten.

Verschärfte Regeln für Grenzpendler

Dreyer gab auch bekannt, dass die Kontrolle an der Grenze zum französischen Risikogebiet Grand Est verschärft wird. Berufspendler aus Frankreich könnten weiter zu ihrem Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz fahren. Doch sie dürften unterwegs nicht mehr aussteigen, um etwa einzukaufen oder Kaffee zu trinken.

Das Land hat wegen der Gefahren durch eine schnelle Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 das öffentliche Leben immer weiter eingeschränkt. Befürchtet wird vor allem, dass ansonsten Krankenhäuser überlastet werden können. Ziel der Maßnahmen ist es, durch eine Verringerung der sozialen Kontakte die Zahl der Neu-Infektionen zu begrenzen.

Dreyer hatte womöglich "mittelbaren Kontakt" mit Infiziertem

Vor der Pressekonferenz hatte Regierungssprecherin Andrea Bähner bekannt gegeben, dass Ministerpräsidentin Dreyer womöglich "mittelbaren Kontakt" mit einer infizierten Person gehabt habe. Daher müssten ab sofort alle Menschen Mundschutz tragen, wenn sie in näheren Kontakt zu Dreyer träten. Pressekonferenzen würden bis auf weiteres nur noch über das Internet veranstaltet.