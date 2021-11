Jetzt live: Das sind die neuen Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Es wird kalt und die Corona-Infektionszahlen steigen wieder - genau wie vor einem Jahr. Auch die Zahl der Covid-19-Kranken auf Intensivstationen steigt wieder. Deshalb hält die Landesregierung einige Schutzmaßnahmen aufrecht und appelliert weiter an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. In einer Pressekonferenz erläutern Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD), welche Corona-Regeln sich in Rheinland-Pfalz ändern.