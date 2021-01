per Mail teilen

Mehr Homeoffice sowie eine Pflicht zum Tragen medizinischer Mund-Nase-Masken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr: Das könnte beim Bund-Länder-Treffen beschlossen werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärt anschließend, was die Entscheidungen für Rheinland-Pfalz bedeuten.

Vorab wurde eine Beschlussvorlage des Bundes bekannt, über die beraten werden soll. Darin wird unter anderem vorgeschlagen, den Lockdown bis 15. Februar zu verlängern und schärfere Regeln für die Arbeitgeber für Homeoffice-Angebote einzuführen. Außerdem ist davon die Rede, beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr medizinische Masken zur Pflicht zu machen, also OP-Masken oder FFP2-Masken.

Herausforderung durch Mutationen des Coronavirus

Die Vorlage verweist ausdrücklich auf die Erkenntnisse über Mutationen des SARS-CoV2-Virus. Die britischen Gesundheitsbehörden und die überwiegende Zahl der Forscher seien sehr alarmiert, weil alle epidemiologischen Erkenntnisse darauf hindeuteten, dass die dort aufgetretene Mutation B1.1.7 deutlich infektiöser ist, als das bisher bekannte Virus. Am Montagabend ließen sich die Ministerpräsidenten die Einschätzung von Fachleuten wie Virologen und Infektiologen zu den Corona-Mutationen berichten.

Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Es gebe auch Hinweise, dass es sich stärker unter Kinder und Jugendlichen verbreite. Daher sollten die Schulen und Kitas bis 15. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben, heißt es. Eine Notfallbetreuung werde sichergestellt. Für Abschlussklassen könnten gesonderte Regelungen vorgesehen werden.

Ministerpräsidentin Dreyer hatte vergangene Woche auf vorgezogene Bund-Länder-Beratungen gedrungen - ursprünglich war die nächste Schalte für den 25. Januar angesetzt.

Dreyer für schnellere Wirtschaftshilfen

Zu den anstehenden Beschlüssen sagte sie am Montag, gleichzeitig müssten aber "die Wirtschaftshilfen schneller kommen". Beides müsse miteinander gekoppelt werden.

Es sei keine leichte Entscheidung, "dass der Shutdown verlängert wird um zwei Wochen." Es sei "aber genauso wichtig, dass wir mit den Zahlen weiter runterkommen wollen und müssen". Es müssten auch noch mehr Menschen ins Homeoffice, um die Mobilität weiter herunter zu fahren.

Auch Landes-CDU für schärfere Maßnahmen

Auch die rheinland-pfälzische CDU plädiert für weitergehende Corona-Maßnahmen. "Um Corona in Schach zu halten, müssen wir jetzt nachlegen", erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf.

Weiterhin hohe Infektionszahlen

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen und großer Sorge um die aufgetauchten Coronavirus-Mutationen hatte die Diskussion über zeitnahe Verschärfungen des Lockdowns zuletzt gewaltig an Fahrt aufgenommen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, die Entwicklung scheine sich zu stabilisieren und bewege sich in die richtige Richtung. Allerdings sei eines "sehr klar: Wir werden nicht am 1. Februar alle Beschränkungen aufheben können." Ob und in welchem Umfang es zusätzliche Maßnahmen brauche, werde jetzt diskutiert.