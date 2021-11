Strengere Corona-Regeln im November?

Die rheinland-pfälzische Landesregierung stellt am Dienstag die 27. Corona-Bekämpfungsverordnung vor. Kommt es aufgrund steigender Infektionszahlen wieder zu Einschränkungen?

Die neue Verordnung soll am 8. November in Kraft treten und löst die seit dem 12. September geltende ab. Die Details der neuen Verordnung stellen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) bei einer Pressekonferenz am 2. November vor.

Der SWR überträgt die Pressekonferenz online ab 13:30 Uhr.

Die Pandemie sei noch nicht vorbei, heißt es in der Ankündigung aus der Staatskanzlei gleich im ersten Satz: Steigende Infektionszahlen auch in Rheinland-Pfalz sowie ein Anstieg der Behandlungszahlen von Covid-19-Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern hätten das gezeigt. Die Landesregierung appelliert weiter an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Um sicher durch den anstehenden Winter zu kommen, blieben unterschiedliche Schutzmaßnahmen weiterhin notwendig.

Hoch hatte in der Vorwoche (27. Oktober) dem SWR gesagt, er rechne für November mit Warnstufe 2, "wenn zum Beispiel die Aufnahmen in Krankenhäusern und vor allem die Intensiv-Belegung ansteigen". Dann werde es auch weitere Schritte geben, die zum Beispiel die Gruppengrößen für Ungeimpfte einschränkten. Wer vollständig geimpft sei, habe zumindest im Moment nicht mit weiteren Maßnahmen zu rechnen.