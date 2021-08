Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Armin Schuster, sagte: "Unser Warnsystem hat funktioniert in jedem einzelnen Fall." Der Deutsche Wetterdienst, die Hochwasserzentrale und die Kreisbehörden hätten intensiv davon Gebrauch gemacht. 150 Warnmeldungen seien über das System geschickt worden - an Fernseh- und Rundfunkanstalten, an die Warn-Apps. Zuletzt gab es heftige Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dem das BBK zugeordnet ist.