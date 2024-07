Verteidigungsminister Pistorius besucht Fliegerhorst Büchel

per Mail teilen

Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel sind bislang Tornados stationiert. Doch bald sollen dort F-35-Kampfjets betrieben werden - und damit das modernste fliegende Waffensystem der Welt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Donnerstag in Büchel über die umfangreichen Vorbereitungen informiert.