Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer im Rhein-Pfalz-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war am Freitagabend ein 47 Jahre alter Autofahrer auf eine Vorfahrtsstraße bei Römerberg-Dudenhofen abgebogen und dort mit dem Biker kollidiert. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. mehr...