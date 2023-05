RLP-Stadt Pirmasens bleibt Schuldenhochburg Deutschlands

per Mail teilen

Die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands ist weiterhin Pirmasens. Das geht aus amtlichen Statistiken hervor, die die Bertelsmann-Stiftung für das Jahr 2021 ausgewertet hat.

Dem SWR liegt das Ergebnis dieser jüngsten Auswertung für ganz Deutschland exklusiv vor. Demnach ist die Pro-Kopf-Verschuldung in der westpfälzischen Stadt 2021 erneut gestiegen und lag pro Einwohner bei fast 9.000 Euro. Ein neuer Rekord für Pirmasens nach einem Wert von rund 8.500 Euro im Jahr davor.

Hohe Schulden weiter in Kaiserslautern und Kusel

Die Stadt Kaiserslautern - ebenfalls Westpfalz - liegt unverändert auf Platz vier der am höchsten verschuldeten Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. In Kaiserslautern ist die Pro-Kopf-Verschuldung allerdings von rund 6.400 auf rund 5.900 Euro zurückgegangen.

Der am höchsten verschuldete Landkreis Deutschlands ist ebenfalls nach wie vor der westpfälzische Kreis Kusel. Dort ist die Pro-Kopf-Verschuldung 2021 von rund 4.300 auf rund 4.200 Euro leicht gesunken.

Folgen der Flutkatastrophe zeigen sich in Auswertung

Neu ist, dass die finanziellen Folgen der Flutkatastrophe in der Auswertung ablesbar sind. Der am stärksten betroffene Kreis Ahrweiler gehört erstmals zu den 100 meist verschuldeten Städten und Kreisen Deutschlands (Platz 77). Im Kreis Ahrweiler ist im Jahr der Katastrophe 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung von 192 Euro (2020) auf 507 Euro drastisch gestiegen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren im Jahr 2011 lagt die Pro-Kopf-Verschuldung dort bei 47 Euro.

Der ebenfalls von der Flutkatastrophe betroffene Vulkaneifelkreis liegt unverändert auf Platz 54 der meist verschuldeten Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands. Der Vulkaneifelkreis konnte seine Pro-Kopf-Verschuldung um 16 Euro leicht senken auf 883 Euro.

Land übernimmt einen Teil der Schulden

Es geht um die Verschuldung mit so genannten Kassenkrediten. Das sind Kredite, die Kommunen kurzfristig aufnehmen, um zahlungsfähig zu bleiben - vergleichbar mit dem Überziehungskredit beim Girokonto. Kassenkredite gelten als Gradmesser für die Finanzlage einer Kommune. Der Landtag hatte vor kurzem beschlossen, dass das Land den Kommunen einen Teil dieser Kassenkredite abnimmt.