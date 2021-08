Bei einem Brand im IHK-Weiterbildungszentrum in Pirmasens ist am Mittwoch etwa eine halbe Million Euro Schaden entstanden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte gegen 6 Uhr ein Elektroverteiler in der Ausbildungswerkstatt Feuer gefangen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Drei Einsatzkräfte seien leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob der Brand mit den Bauarbeiten zusammenhängt, die derzeit am IHK-Weiterbildungszentrum stattfinden. Dort werde aufgrund von Wasserschäden das Parkdeck sowie das Flachdach des Gebäudes saniert.