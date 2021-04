per Mail teilen

In der Nacht zum Dienstag gab es für alle Sterngucker über Rheinland-Pfalz ein besonderes Ereignis zu beobachten. Der "Pink Moon", der erste Supervollmond dieses Jahres, zeigte sich überall in voller Schönheit.

Insgesamt sieht der Mond drei Tage lang kreisrund aus - von Sonntagabend bis Mittwochmorgen. Wirklich voll war er am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr. Weil der Mond der Erde gerade besonders nah ist, sieht er von hier aus nicht nur größer aus, sondern leuchtet auch besonders hell. Deshalb spricht man von einem sogenannten Supermond.

Flammenblume als Namensgeber für "Pink Moon"

Der Name "Pink Moon" hat übrigens mit der Farbe des Mondes nichts zu tun. Er stammt von den indigenen Völkern Nordamerikas. Diese haben dem Vollmond in jedem Kalendermonat einen anderen Beinamen gegeben. Der Vollmond im April ist der Pink Moon, weil zu dieser Zeit die Flammenblumen, auch bekannt unter ihrem botanischen Namen Phlox, in weiten Regionen Nordamerikas rosa blühen.