Mehr Anfragen wegen möglicher Pilzvergiftungen an der Unimedizin Mainz

Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Unimedizin Mainz hat in diesem Jahr ungewöhnlich viele Anfragen wegen möglicher Pilzvergiftungen bekommen. Grund ist auch das milde Wetter.

Das feuchte, aber milde Wetter seit September hat die Pilze sprießen lassen. Viele Pilze, viele Hobbysammler - und damit auch viel Arbeit für die Giftexperten der Mainzer Universitätsmedizin.

In diesem Jahr gab es bislang 437 Anfragen wegen möglicher Vergiftungen mit ungenießbaren Pilzen. Seit Mitte September habe es über mehrere Wochen einen rasanten Anstieg der Fälle gegeben, sagt der Toxikologe und Leiter des Zentrums, Andreas Stürer, der Deutschen Presse-Agentur. Das GIZ ist für Rheinland-Pfalz sowie Hessen und das Saarland zuständig.

In über 40 Prozent der Fälle empfahl das GIZ den Betroffenen, einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Die Fallzahlen betreffen nur die Beratungen des GIZ, berücksichtigen also nicht diejenigen, die sich mit einer möglichen Vergiftung direkt in ärztliche Behandlung begeben.

Wer Pilze sammeln möchte, sollte als Anfänger einige Regeln befolgen: Anfänger machen sich am besten mit ein, zwei Pilzen aus der Gattung Röhrenpilze vertraut. Nicht mit Lamellenpilzen beginnen, denn da gibt es viele Verwechslungsmöglichkeiten mit ähnlichen Giftpilzen. Das ist bei Röhrenpilzen nicht gegeben. Bei vielen Pilzen, zum Beispiel beim "Birkenröhrling", steckt der Fundort schon im Namen. Dieser Pilz wächst - wer hätte es gedacht - an Birken. Festes Schuhwerk, ein gutes Messer und ein Korb gehören zum Pilzesammeln dazu. Plastiktüten oder Stoffbeutel sind übrigens ungeeignet, denn Pilze sollten an der frischen Luft transportiert werden. Anderenfalls zersetzen sich deren Eiweiße, sie verderben schneller. Zurzeit wachsen sehr große Pilze im Pfälzerwald SWR Gesammelt wird bei trockenem Wetter, herbstlich milden Temperaturen, wenn viel Feuchtigkeit in der Luft liegt. Profis suchen Pilze im Wald übrigens vermehrt in feuchten Mulden oder auf Totholz - das sind bevorzugte Pilzstandorte. Anfänger wie Pilzsammel-Profis sollten für den Fall der Fälle die Nummer der Giftnotrufzentrale in Rheinland-Pfalz (06131/19240) parat haben, wenn nach dem Pilzgenuss - auch Stunden später - Erbrechen, Durchfall, Schwindel oder Bewußtseinstörungen auftreten. Außerdem gilt: Nur Pilze sammeln, von deren Essbarkeit man überzeugt ist. Unsicheren Sammlern kann ein Pilzberater helfen.

"Wahrscheinlich wird dieses Jahr unter den ersten zehn mit den häufigsten Pilzvergiftungen seit 1995 landen, vielleicht den ersten fünf", sagte Stürer. Der überwiegende Teil der Leute melde sich mit Magen-Darm-Beschwerden. Eine trennscharfe Diagnose einer Pilzvergiftung sei anhand der Symptome aber nicht möglich.

Berater sind froh, wenn die Pilzsaison vorbei ist

"Die Berater sind froh, wenn die Pilzsaison vorbei ist. Das ist die schwierigste Beratung," sagte Stürer. Da oftmals unklar sei, welche Pilze Anrufer womöglich gegessen hätten, sei eine umfassende Befragung nötig. Daher arbeite das GIZ auch mit Sachverständigen in der Umgebung der Betroffenen, um die Pilze zu identifizieren. Wegen der nicht immer einfach zu erkennenden Vergiftungen werden teils auch sicherheitshalber Gegengifte empfohlen, so Stürer. Da Pilzvergiftungen auch tödlich enden können, sei Vorsicht geboten.

Pilzsammler sollten sich vorher informieren

Pilzsammlern riet Sürer, zwischen den verschiedenen Pilzgruppen zu unterscheiden. Röhrenpilze, wozu etwa Steinpilze zählen, seien eher unbedenklich. Zu Lamellenpilzen zählen indes Speisepilze wie Champignons, aber auch der Grüne Knollenblätterpilz, der für die meisten Todesfälle durch Pilzvergiftungen in Deutschland verantwortlich ist. "Wenn man sich nicht sehr gut auskennt, sollte man die Pilze von einem Experten untersuchen lassen, bevor man sie isst", sagte Stürer. Pilz-Experten bieten Kurse an und zeigen Interessierten, von welchen Pilzarten sie besser die Finger lassen sollten.

Kleiner Anteil Pilzvergiftungen, aber großer Aufwand

Insgesamt verzeichnete das GIZ in diesem Jahr etwa 29.000 Fälle mit möglichen Vergiftungen. Der kleine Anteil der möglichen Pilzvergiftungen bereite derweil einen großen Aufwand, hieß es. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Mykologie gibt es in Mitteleuropa rund 10.000 Großpilze, knapp 200 Arten sind essbar und 150 giftig, etwa zehn davon tödlich.