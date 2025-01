Bezahlkarte für Geflüchtete in Trier ausgegeben

Sie ist das Symbol für eine Wende in der deutschen Asylpolitik: die Bezahlkarte für Geflüchtete. Sie soll verhindern, dass Geflüchtete Geld aus Deutschland in ihre Heimatländer überweisen. In Trier ist am Freitag die Pilotphase gestartet. Die ersten Menschen haben in der Aufnahmeeinrichtung die ersten zehn Karten bekommen.