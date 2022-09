Bei der Lufthansa geht am Freitag fast nichts mehr. Seit Mitternacht streiken die Piloten. Rund 800 Flüge wurden gestrichen, etwa 130.000 Passagiere sind betroffen. Auch am Samstag wird die Lage an den Flughäfen wohl nicht besser werden - ganz besonders in Frankfurt wird man wahrscheinlich noch Auswirkungen merken.