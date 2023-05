per Mail teilen

Bis 2030 soll der gesamte Strom im Land aus erneuerbaren Energien kommen. Ein Viertel davon soll die Sonne liefern, also werden Photovoltaik-Anlagen gebraucht. Die wollte in Hermeskeil ein Landwirt als Dach für seine Kühe nutzen - verzweifelt aber an der Bürokratie seit drei Jahren.