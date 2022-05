Protestaktionen an vielen Kliniken in Rheinland-Pfalz

An mehreren Kliniken in Rheinland-Pfalz wollen Beschäftigte heute für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege demonstrieren. Und die Landespflegekammer sendet heute einen offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Zu dem bundesweiten Aktionstag hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di die Belegschaften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien aufgerufen.

Mit den Aktionen will die Gewerkschaft auf die "unzureichende Personalausstattung" in der Pflege hinweisen. Sie ruft die Politik zum sofortigen Handeln auf.

Aktionen an mehreren großen Krankenhäusern

Geplant sind laut ver.di Protestveranstaltungen an der Universitätsmedizin Mainz, am SHG-Klinikum Idar-Oberstein, am Westpfalzklinikum Kusel, am Westpfalzklinikum Kaiserslautern, am Klinikum Worms, an der BG Klinik Ludwigshafen und am Städtischen Krankenhaus Pirmasens.

Auf dem Domplatz in Mainz ist am Nachmittag außerdem eine Protestkundgebung des Bündnisses Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz geplant.

Das Bündnis stellt unter anderem folgende Forderungen auf: Keine Pflegekraft soll mehr allein im Dienst sein; eine tarifliche Bezahlung für alle, auch für die Altenpflege, sowie eine bedarfsgerechte Finanzierung und die Abschaffung des Fallpauschalensystems in den Krankenhäusern.

Wer ist das Bündnis Pflegeaufstand RLP? Das Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz gründete sich 2020. Aktuell unterstützen 265 unterschiedliche Pflegepersonen das Bündnis. Diese Pflegenden kommen aus 82 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 21 Gruppen bzw. Organisationen haben ihre Solidarität mit dem Bündnis bekundet und unterstützen die Forderungen. Zu den Unterstützern zählen neben der Gewerkschaft ver.di verschiedene Pflegeinitiativen, der Hebammenverband, der Sozialverband VdK, demokratische Initiativen und auch Parteien.



Gewerkschaft: Seit Jahrzehnten nur Trostpflaster

"Seit Jahrzehnten prangern wir den bundesweiten, eklatanten Fachkräftemangel an und fordern wirksame Maßnahmen, statt hier und da ein Trostpflaster", kritisiert Frank Hutmacher, der ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter für Gesundheit und soziale Dienste. Die Arbeitssituation bei den Pflegekräften habe sich bisher nicht verbessert.

Offener Brief an Bundesgesundheitsminister Lauterbach

Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wird sich anlässlich des diesjährigen internationalen Tages der Pflegenden mit einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wenden.

Dazu erklärte der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, bereits vor der Coronapandemie sei klar gewesen, wie beispielhaft der Einsatz der Pflegefachpersonen ist. Ihre Bedeutung sei durch die weltweite Gesundheitskrise noch einmal unterstrichen worden. "Leider hat sich dennoch nicht besonders viel in der beruflichen Pflege getan. Dabei ist es deutlich später als 5 nach 12", so Mai.

Daher habe man zahlreiche Arbeitgeber in der Pflege in Rheinland-Pfalz angeschrieben, um Unterschriften von Pflegenden für die Forderungen der Landespflegekammer an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu sammeln.

Mit dem offenen Brief wolle man auf dringliche Maßnahmen aufmerksam machen, die nach Ansicht der Kammer für eine nachhaltige Stärkung guter Pflege unverzichtbar seien. Der Brief mit den Unterschriften werde heute an das Bundesgesundheitsministerium geschickt.