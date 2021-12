per Mail teilen

Pflegekräfte haben bei einer Demonstration in Mainz ihre Forderungen an die neue Ampelkoalition unterstrichen. Es sei zwar positiv, dass die neue Regierung die Zustände in der Pflege verbessern wolle. Trotzdem sei der Koalitionsvertrag viel zu unkonkret. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen müssten dringend und schnell verbessert werden.