Pflege-Triage in RLP-Einrichtungen

Pflegestützpunkte in Rheinland- Pfalz schlagen Alarm, weil Pflegeinrichtungen immer öfter schwere Fälle ablehnen. Dem ARD-Politikmagazin REPORT MAINZ liegt ein Papier vor, in dem sich mehrere Beraterrinnen von Pflegestützpunkten deshalb an die Politik wenden. Sie sprechen darin von einer sogenannten Pflege-Triage.

Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen würden gezielt nur leichtere Pflegefälle auswählen, um ihr Personal zu entlasten. Bundesweit würden Menschen mit hoher Pflegebedürftigkeit immer öfter durchs Raster fallen. Diese Menschen müssten deshalb häufig im Krankenhaus bleiben, obwohl keine medizinischen Gründe mehr gebe. Auch die Bochumer Altersforscherin, Segmüller, von der Hochschule für Gesundheit, spricht von Pflege-Triage. Menschen mit geringem Pflegebedarf hätten derzeit die größte Chance auf einen Pflegeplatz in einem Heim. Es blieben die auf der Strecke, die am dringendsten Pflege benötigen würden. Angesprochen auf das Thema Pflege-Triage, sagte der rheinland-pfälzische Sozialminister Schweitzer gegenüber REPORT MAINZ, er würde dieses Wort nicht benutzen, weil man noch nicht in der Situation sei. Fehlende Fachkräfte seien der Grund, warum Pflegeeinrichtungen schauen müssten, wen und ob sie noch jemanden aufnehmen könnten.