"Man bekommt so viel an Dank und Lob von Patienten zurück"

per Mail teilen

Fast überall fehlen Pflegefachkräfte. Und der Bedarf steigt. Immerhin verzeichnet die Landespflegekammer ein leichtes Plus von sieben Prozent bei den Auszubildenden im Vergleich zum Vorjahr. Für solch eine Ausbildung entschieden haben sich zum Beispiel zwei junge Menschen, die in Speyer am Diakonissen Stiftungskrankenhaus lernen.