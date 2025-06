Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing hat an Pfingsten zum sozialen Miteinander aufgerufen. Erst das mache das Leben lebenswert.

Menschen seien nicht dafür gemacht, um sich selbst zu kreisen und ihr Dasein zu sichern, sagte Bätzing in seiner Predigt. Sie sollten sich entfalten, wachsen, kommunizieren und Gemeinschaft erfahren. "Das macht doch das Leben erst wirklich lebenswert", sagte der Limburger Bischof am Sonntag im Limburger Dom.

Bätzing machte auch die Kostbarkeit des Atmens zum Thema seiner Pfingstpredigt. Auch die Gottesbeziehung lebe davon, "dass wir mit unserem Atem zu Gott sprechen, ihn singend preisen oder still dem Atem des Betens in uns lauschen".

EKHN: Verständigende Kraft von Gottes Geist

Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Christiane Tietz, wies in ihrer Pfingstbotschaft auf die verständigende Kraft von Gottes Geist hin. Das gegenseitige Verstehen sei eine Herausforderung und müsse immer wieder neu gesucht werden, hieß es in der in Darmstadt verbreiteten Botschaft.

Ökumenische Pfingstvesper in Speyer

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hat an die christlichen Kirchen appelliert, weiter ein gemeinsames Glaubenszeugnis in der Welt zu geben. Mehr den je seien die Kirchen in schwierigen Zeiten gefordert, "christliche Farbe" zu bekennen, sagte Wüst laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript am Sonntag bei einer ökumenischen Pfingstvesper im Speyerer Dom.

"Und da genügt es nicht, christliche Werte zu postulieren. Wir müssen auch Auskunft geben können, welche das eigentlich sind, woher wir sie beziehen, was genau damit gemeint ist und wie wir selbst sie leben", sagte Wüst. Es bleibe die göttliche Berufung der Kirchen, trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Glaubensunterschiede den Weg zur "Einheit in Vielfalt" zu gehen, sagte die Kirchenpräsidentin in dem vom Speyerer katholischen Bischof Karl-Heinz Wiesemann geleiteten Gottesdienst.

Pfingsten als Geburtstag der Kirche

Pfingsten gilt als "Geburtstag der Kirche". Es erinnert an die Ausschüttung des Heiligen Geistes und ist nach Weihnachten und Ostern das dritte Hauptfest im christlichen Kirchenjahr.