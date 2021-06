Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bundesweit deutlich unter 50 - auch in Rheinland-Pfalz. Was verändert sich unmittelbar nach den Pfingstferien im Land?

In den zweiwöchigen Pfingstferien hat sich einiges im Land getan: Von Lockerungen im öffentlichen Raum über die Aussicht auf Impfungen für alle bis zur baldigen Rückkehr zum Präsenzunterricht - darauf müssen sich Rheinland-Pfälzer jetzt einstellen.

Während in den meisten Bundesländern der Präsenzunterricht flächendeckend bereits am Montag (7. Juni) wieder startet, lässt sich Rheinland-Pfalz aber noch etwas Zeit.

Hier steht nach dem Ende der Pfingstferien noch eine Woche Wechselunterricht auf dem Stundenplan, bevor es für alle ins Klassenzimmer zurückgeht. Ursprünglich waren nach den Pfingstferien vom 7. Juni an zwei Wochen Wechselunterricht und erst vom 21. Juni an voller Unterricht geplant. Nun sollen die Schülerinnen und Schüler aber schon eine Woche früher zusammen vor Ort lernen können.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte dem SWR am Montag, sie sehe den deutlichen Rückgang der Corona-Fallzahlen mit großer Freude: "Ich glaube, das konnte sich vor zwei Wochen noch niemand in diesem Maße vorstellen." Die Schülerinnen und Schüler könnten somit noch fünf volle Wochen in ihren Schulen bis zu den Sommerferien verbringen. Die verbleibende einzige Woche Wechselunterricht nach den Pfingstferien begründete Hubig damit, dass Schulen wie Familien damit die nötige Übergangszeit für die Vorbereitung auf vollen Präsenzunterricht hätten.

Der Bundeselternrat kritisiert die unterschiedliche Marschroute der Länder. "Es ist wie seit Ausbruch der Pandemie: Jedes Bundesland macht, was es will", sagte die Vorsitzende Sabrina Wetzel dem "Handelsblatt".

Möglich macht es eine Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz Inzidenz von mittlerweile 29. Das bringt nicht nur eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht mit sich, sondern auch schrittweise eine zum gesellschaftlichen Zusammenleben.

Bereits am 2. Juni, mit Eintreten Stufe 3 des Drei-Stufen-Plans der Landesregierung an Fronleichnam, hat das Land seine Corona-Regeln gelockert. Erleichterungen gab es für die Gastronomie, den Kulturbereich, den Freizeitsport und auch bei den Kontaktbeschränkungen. So dürfen beispielsweise Kultureinrichtungen wie Kinos ab einer Inzidenz von unter 100 innen und im Freien wieder öffnen. Und für den Besuch des Außenbereichs eines Cafés braucht es keinen Test mehr, wenn die Inzidenz stabil unter diesem Wert liegt.

Ab dem 7. Juni fällt die Priorisierungsreihenfolge. Jeder kann sich dann für die Impfung registrieren lassen. Dran kommen die Impfwilligen, die nicht zu einer Priogruppe gehören aber erst dann, wenn alle Angehörigen einer solchen, die sich vor diesem Datum registriert haben, ein Impfangebot erhalten haben. Das betonten sowohl Gesundheitsminister Clemens Hoch als auch Landesimpfkoordinator Daniel Stich (beide SPD).

Weil die Impfstofflieferungen für Deutschland in Zukunft steigen, erhalten die Impfzentren aber nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mehr Impfdosen: So sollen, vorbehaltlich der Einhaltung der Lieferprognosen durch die Hersteller, in der letzten Juni-Woche über 140.000 Impfstoffdosen - also 20.000 mehr als zu Beginn des Monats - an die rheinland-pfälzischen Impfzentren gehen.

Schon über Pfingsten konnten Rheinland-Pfälzer überall dort, wo die Inzidenz unter 100 lag, kontaktfrei im eigenen Bundesland Urlaub machen. Seit dem 2. Juni dürfen Hotels nun gänzlich öffnen. Nun können sie bei einer Inzidenz unter 100 auch gastronomische Angebote machen - das war bis zu diesem Zeitpunkt nur bei einer Inzidenz von unter 50 möglich. Für junge Menschen sind wieder Jugendfreizeiten mit Übernachtungen eine Option.

Unterdessen kritisieren Campingplatz-Betreiber, dass sie in der neuen, inzwischen 22. Corona-Bekämpfungsverordnung, nicht ausreichend berücksichtig worden seien. So berücksichtigt die Freie Wähler-Landtagsfraktion von vielen Anfragen. Die Landesregierung müsse auch im Interesse des Tourismus-Standorts Rheinland-Pfalz "unverzüglich nachbessern", forderte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Wefelscheid, am Donnerstag. Die Campingplatz-Betreiber dürfen derzeit nur Campingfreunde, deren Fahrzeuge über ein eigenes Sanitärabteil verfügen, als Gäste aufnehmen. Die Sanitäranlagen der Plätze müssen hingegen nach wie vor geschlossen bleiben. Es könne nicht angehen, dass in Landkreisen mit Inzidenzwerten weiter unter 50 die gleichen Bedingungen gelten wie in der Hochphase der Pandemie, kritisierte Wefelscheid.

Für Möglichkeiten, die Freizeit im Freien zu verbringen, dürften sich auch viele Rheinland-Pfälzer interessieren, die lange auf schönes Wetter gehofft hatten: Denn der "Wonnemonat" Mai war wechselhaft, oft verregnet und recht kühl. Zu Pfingsten wurde es dann endlich sonnig, was den wieder eröffneten Freibädern viele Besucher bescherte.

Trotz hoher Temperaturen ereigneten sich dann jedoch vielerorts heftige Gewitter an Fronleichnam. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche mit warmen Temperaturen unter wechselhaften Bedingungen und vereinzelten Schauern.

Zudem zieht es immer Rheinland-Pfälzer ins Reisebüro: Die in der Pfalz etwa werden derzeit überrannt. Agenturen zufolge sind die Menschen nach der langen Pause bereit, mehr für den Urlaub zu zahlen. Teilweise gehe das auch gar nicht anders, denn das Angebot sei kleiner und die Preise häufig höher als in den Vorjahren, sagte die Inhaberin eines Reisebüros in Neustadt. Die meist gebuchten Reiseziele seien derzeit Griechenland und Spanien.

Die in den Pfingstferien beschlossenen Regeln gelten zunächst bis zum 20. Juni. In der kommenden Woche will das rheinland-pfälzische Kabinett bereits einen neuen Perspektivplan vorstellen. Er soll weitere Lockerungen der Corona-Regeln skizzieren, falls die Inzidenz weiter sinke.

Dieser Plan umfasst laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dann unter anderem Öffnungen für folgende Bereiche: Hochzeiten, Fachmessen und Flohmärkte, Weinfeste, Kirmes-Veranstaltungen, Schiffsreisen und Bordelle. Außerdem will sich Rheinland-Pfalz bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Donnerstag, den 10. Juni, für eine bundeseinheitliche Regelung zu Großveranstaltungen einsetzen.