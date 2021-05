per Mail teilen

Auf einem Ponyhof In Haßloch in der Pfalz haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch zwei Pferde verletzt. Nach Angaben der Polizei hat eine Tierärztin bei den Tieren blutende Schnitte und Striemen festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Hengste mit einer Peitsche misshandelt wurden. Sie bittet um Zeugenhinweise.