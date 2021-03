Erstmals in der 200-jährigen Geschichte der Protestantischen Landeskirche steht eine Frau an der Spitze. Die Oberkirchenrätin Dorothee Wüst tritt heute ihr Amt als neue Kirchenpräsidentin der Evangelischen Landeskirche der Pfalz an. Die Nachfolgerin von Christian Schad sagte. "Ich fände es gut, wenn ich anderen Frauen Mut mache, sich Führung und Leitung zuzutrauen und den Finger zu haben." Die Kirchenpräsidentin hat keine bischöfliche Gewalt, vertritt aber die Landeskirche in der Öffentlichkeit und darf Gottesdienst halten. Ihre Amtszeit dauert sieben Jahre.