Die Pfälzer Weinkehlchen, ein Kinder- und Jugendchor aus der Pfalz, waren weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Der Chor hatte Auftritte im Fernsehen, nahm Schallplatten auf, war in China und traf die Queen. Vor fünf Jahren wurde der Chor aufgelöst - zu wenig Nachwuchs. Am Samstagabend feierten die Ehemaligen ihr Jubiläum in Neustadt/Weinstraße.