Auch in RLP fühlen sich jüdische Mitmenschen nicht sicher

per Mail teilen

Antisemitismus ist gegenwärtig. Auch in Rheinland-Pfalz machen sich Jüdinnen und Juden Sorgen. Unabhängig von den jüngsten Ereignissen in den Niederlandfen fühlen sie sich nicht sicher - so wie Marina Nikiforova, die Geschäftsführerin der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz.