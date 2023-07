Teenies aus Gau-Bischofsheim beim Welt-Pfadfindertreffen

So ein richtiges Gemeinschaftsgefühl - alle versammeln sich hinter den gleichen Idealen - das ist etwas, was die Pfadfinder so besonders macht. Gemeinsam Abenteuer erleben, Freundschaften schließen und auch fremde Kulturen kennenlernen. Darum geht es beim Welt-Pfadfindertreffen, das im August am anderen Ende der Welt, in Südkorea stattfindet. Dahin reisen auch mehr als 2.000 junge Leute aus ganz Deutschland an. Sie brechen in den nächsten Tagen auf. Dagmar Albrecht hat zwei Teenies aus Gau- Bischofsheim bei Mainz getroffen, die gerade mitten in den Vorbereitungen stecken.