Perspektiven der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz

Rund 970.000 Übernachtungen in Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden im vergangenen Jahr gezählt, gut 14 Prozent mehr als 2022. Damit die Übernachtungszahlen aber auch weiter stimmen, muss in der ein oder anderen Jugendherberge noch einiges getan werden. So etwa in Idar-Oberstein. Dort ist die Herberge derzeit geschlossen, sie soll ab Februar umfangreich renoviert und modernisiert werden. Gleiches gilt für die Jugendherberge der Gemeinde Sargenroth im Hunsrück. Die ist eigentlich auch geschlossen, beherbergte aber bis vor kurzem Geflüchtete aus der Ukraine.