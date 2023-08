Wo ist der Personalmangel in Rheinland-Pfalz zu spüren?

An vielen Stellen fehlt Personal und das bekommen die Bürger und Bürgerinnen auch im Alltag zu spüren.

In Kaiserslautern stehen die Menschen ab nächster Woche, in vielen Sparkassen-Filialen zum Beispiel vor verschlossenen Türen. Insgesamt 27 Bank-Filialen werden vom 28. August bis 22. September geschlossen bleiben. Als Grund nennt die Sparkasse große Personalprobleme.

Sparkassen planen Übergangslösungen

Ganz alleine gelassen werden die Kunden und Kundinnen aber nicht. Weiterhin möglich sei es, Geld an den Automaten abzuheben und auch persönliche Termine könne man in den geschlossenen Filialien vereinbaren. Während dieser Übergangslösungen arbeite die Sparkasse aber bereits daran, mehr Personal einzustellen. Auch die 15 neuen Auszubildenden sollen den Personalmangel langfristig bekämpfen, so ein Sprecher der Sparkassen.

Züge in der Westpfalz stehen still

Still standen in dieser Woche auch viele Züge in der Westpfalz. Die Hitze machte den alten Diesellocks zu schaffen, aber auch wegen des fehlenden Personals hinderte die Züge am Fahren. Somit fuhren am Dienstagvormittag auf den Strecken Pirmasens - Zweibrücken - Saarbrücken, Pirmasens - Kaiserslautern, Kaiserslautern - Kusel oder im Lautertal viele Züge nicht.

Die Bahn kämpft schon länger mit Personalmangel. Händeringend würden deshalb Quereinsteiger gesucht, die diesen Mangel kompensieren sollen. Auch Krankheitswellen und die Ferienzeit - sowie die Regelung, dass nicht alle Zugführer alle Züge und Strecken fahren dürfen, erschwerten die Situation, so ein Bahnsprecher.

Gastronomie in der Region Koblenz macht früher zu

In und um Koblenz und in Trier verkürzen inzwischen viele Gastronomen, die Öffnungszeiten, denn auch dort fehlt Personal. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert deshalb in der Gastronomie ein Einstiegsgehalt von 3.000 Euro als Anreiz für neue Mitarbeiter. Viele Restaurants oder Biergärten mussten nach Angaben der Gewerkschaft bereits einen zusätzlichen Ruhetag einlegen. Verschiedene Angebote, wie Mittagstische oder Öffnungszeiten am Abend mussten weichen. Das liege daran, dass es in vielen Gastronomiebetrieben zu wenig Fachkräfte gebe - vor allem in der Küche.

Die Bundesagentur für Arbeit meldet in Koblenz nach eigenen Angaben insgesamt 38 offene Stellen im Bereich Gastronomie: mehr als die Hälfte davon in der Küche. In der Region Trier sind rund 180 Stellen und viele Ausbildungsstellen in Gastronomie-Küchen unbesetzt.

Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA zeigt sich optimistisch

Die rheinland-pfälzische Tourismussaison stimmt den Präsidenten des Hotel-und Gaststättenverbands (DEHOGA) Gereon Haumann zufrieden. Trotz des durchwachsenen Wetters zu Sommerbeginn sei er zuversichtlich, dass die Gastgeber zum Ende des Sommers die Zahlen aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 einstellen könnten. Haumann sagte weiter: "Wenn wir dann ein bisschen Glück mit dem Herbst haben, dann könnte das Jahr 2023 ein neues Rekordjahr im Tourismus in Rheinland-Pfalz werden."

Doch der Personalmangel sei auch dort nicht gebannt, weshalb er im Interview mit dem SWR eine deutlich vereinfachte Einreise für Fachkräfte fordert.

Fachkräfte und duale Ausbildungen

Auch die Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen (IHK) teilt auf SWR-Anfrage schriftlich mit, dass "die Fachkräfte-Ampel bei nahezu allen Unternehmen aktuell von Gelb auf Rot" schalte. Die Neubesetzung vieler Stellen dauere in vielen Betrieben sehr lange, bei 15 Prozent sogar länger als ein halbes Jahr, so die IHK weiter. Auszubildende hätten zukünftig gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Duale Ausbildungen seien ein gutes Mittel gegen den Fachkräftemangel. Die IHK sehe aber auch "Entwicklungspotenzial" bei der Integration von Fachkräften aus dem Ausland.