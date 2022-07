Pflegekräfte machen auf Personalmangel aufmerksam

In Frankreich läuft die "Tour de France", in Rheinland-Pfalz die "Tour de Pflege". Pflegekräfte sind dabei quer durchs Land geradelt, um vor Ort den Finger in die Wunden der Gesundheits-Politik zu legen. Die Aktion ist breit gefächert: es geht um die Situation von Hebammen, um die Lage in Seniorenheimen, im Rettungsdienst bis hin zum Personal-Notstand in den großen Kliniken.