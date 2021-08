In der Nacht zum 13. August erreicht der Meteorstrom der sogenannten Perseiden in den frühen Morgenstunden sein Maximum. Dann sind besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Sommerzeit ist Sternschnuppenzeit: Bereits Mitte Juli sind die ersten von ihnen am Himmel aufgetaucht. Sie scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen und tragen deshalb auch den Namen Perseiden. Ihre Zahl nimmt bis zum 12. August immer weiter zu und fällt dann wieder ab. Der Höhepunkt des diesjährigen Sternschnuppenregens der Perseiden steht unmittelbar bevor und kann ohne optische Hilfsmittel wie Ferngläser oder Teleskope am Himmel beobachtet - und sogar mit der Kamera eingefangen - werden.

Am besten zur Beobachtung geeignet sind hierzulande die Nächte von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag, teilen die Experten vom Heidelberger Haus der Astronomie mit: "Die besten Bedingungen herrschen - klarer Himmel vorausgesetzt - in den späten Abendstunden des 11. und 12. Augusts jeweils vor Mondaufgang. Wer nach den Perseiden Ausschau halten möchte, sollte sich idealerweise an einen Ort mit möglichst freier Rundumsicht und ohne störendes Umgebungslicht begeben."

Wie entstehen Sternschnuppenschwärme?

Sternschnuppenschwärme, auch Meteorströme oder Meteorschauer genannt, entstehen immer dann, wenn ein Komet sich der Sonne nähert. "Dabei lösen sich Staub, Gesteinsteilchen und Gase, kreisen aber weiter auf der Bahn des Kometen um die Sonne", erklärt SWR-Redakteur Axel Weiß. "Jedes Mal, wenn die Erde auf ihrer Bahn im Jahreslauf eine solche Kometenbahn kreuzt, kollidieren Teilchen mit der Erdatmosphäre." Dann verglühen viele Teilchen und werden zu Sternschnuppen.

Bei den Perseiden heißt der verursachende Komet 109P/Swift-Tuttle. Er wurde am 19. Juli 1862 entdeckt. Für einen Umlauf um die Sonne benötigt er rund 133 Jahre. Das nächste Mal wird der Komet selbst voraussichtlich erst 2126 zu sehen sein. Imago imago/VIADATA

Im August kreuzt die Erde die staubförmigen Hinterlassenschaften des Kometen 109P/Swift-Tuttle, der nach den Astronomen Lewis A. Swift und Horace P. Tuttle benannt wurde. Sie entdeckten ihn unabhängig voneinander im Jahr 1862.

Wann kann man die Perseiden am Besten beobachten?

Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde verglühen am 13. August zwischen zwei und vier Uhr morgens am Firmament. Sie treten mit einer Geschwindigkeit von 200.000 km/h in einer Höhe von 60 bis 100 Kilometern in die Erdatmosphäre ein. "Dieses Jahr geht der Mond etwa um Mitternacht herum auf, daher ist die Zeit kurz vor Mitternacht wohl die beste, um die Perseiden ohne helles Mondlicht genießen zu können", empfiehlt Weiß. Mehr als alle zwei bis drei Minuten eine Sternschnuppe solle man zwar nicht erwarten, aber "der Himmel ist immer wieder auch für Überraschungen gut."

Wo am Himmel finde ich die Perseiden?

All jenen, die die Perseiden zum Beispiel von Mainz aus beobachten möchten, empfiehlt Weiß, nachts nach Nordosten zu blicken und nach den W-förmig angeordneten Sternen des Sternbilds Cassiopeia Ausschau zu halten. Unter den linken beiden Sternen des "W" liegt das Sternbild des Perseus. "Die Leuchtspuren der Meteore scheinen, wenn man ihre Bahn zurückverfolgt, alle aus einem bestimmten Punkt zwischen Kassiopeia und Perseus zu kommen, dem sogenannten Radianten." Die meisten Sternschnuppen könne man dann sehen, wenn man nicht direkt auf den Radianten schaut, "sondern zwei bis vier Faustbreit (am gestreckten Arm) daneben blickt".