Pendler-Radroute Mainz-Bingen wird ausgebaut

per Mail teilen

Mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule, an die Uni oder in die Stadt. Wer zwischen Bingen und Mainz lebt, für den wird das künftig leichter. Auf der Strecke entsteht nämlich die erste Pendler-Radroute in Rheinland-Pfalz. Für den weiteren Ausbau gibt es nun Geld vom Bund.