Pegelstände am Mittelrhein haben ihren Höhepunkt erreicht

Das Hochwasser am Mittelrhein hat am Samstag seinen Höhepunkt erreicht.

Wie hier am Ufer von Lahnstein heißt es "Land unter“. Bei Braubach wurde dieser Schrebergarten überflutet. Und auch von der Ufer-Promenade bei St. Goarshausen ist nichts zu sehen. Für die kommenden Tage sind sinkende Wasserstände vorhergesagt.