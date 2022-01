PCR-Gurgeltests im Supermarkt - eine gute Idee auch für Deutschland?

Österreich gurgelt – und führt auf diese Weise PCR-Tests durch. Haben diese Selbsttests Vorteile und warum gibt es sie noch nicht in Deutschlands Supermärkten? Wir versuchen, die wichtigsten Fragen zu klären.

Die Kampagne "Alles gurgelt" legt in Österreich den Fokus auf selbst durchgeführte PCR-Tests. In Supermärkten kauft man die Testpakete, gurgelt zuhause und kann die Proben an der Verkaufsstelle wieder abgeben. Für ein offizielles Zertifikat ist die Zustimmung zu einer Videoaufzeichnung per Smartphone notwendig. Gerade für Urlauber ist diese Testmöglichkeit interessant, denn geimpfte Personen ohne Booster benötigen zur Einreise nach Österreich einen negativen PCR-Test. Der kann unter anderem auch vor Ort nachgereicht werden.

Kein Verkauf in Deutschlands Supermärkten

In Deutschland sind diese niedrigschwelligen PCR-Testmöglichkeiten nicht vorhanden, auch wenn es immer wieder von Seiten der Politik Überlegungen dazu gibt. So hat zum Beispiel das bayerische Gesundheitsministerium dieser Teststrategie eine Absage erteilt, da die Labore eh schon an einer Kapazitätsgrenze seien.

Wie sicher ist der PCR-Selbsttest?

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter sieht keinen großen Unterschied in der Genauigkeit der PCR-Gurgeltests im Vergleich zu den standardmäßigen PCR-Tests. Bei korrekter Anwendung sei die PCR-Analyse von Gurgelwasser nur geringfügig weniger empfindlich als die PCR-Analyse an Proben, die durch konventionelle Nasen-/Rachenabstriche abgenommen wurden.

Doch beim Durchführen der Tests gibt es einen großen Unterschied: Während der Nasen-/Rachenabstrich für andere Personen in der Umgebung ungefährlich ist, muss bei der Probeabnahme per Gurgelwasser stark darauf geachtet werden, dass keine Aerosole in die Umgebungsluft gelangen und somit andere Personen gefährden. Ist dieser Faktor berücksichtigt, kann die Probe per Gurgelwasser ihren großen Vorteil zeigen: Die Proben können einfacher gewonnen werden.

Die eigentliche PCR-Analyse der Substanz findet auf exakt die gleiche Weise statt wie eine standardmäßige PCR-Testung. Auch bei einem PCR-Gurgeltest wird die Probennahme mit der Polymerasekettenreaktion vervielfältigt, so dass ein Virusnachweis (wenn die Person infiziert ist) möglich ist.

Ähnlich valide Tests bei richtiger Anwendung

Das Robert Koch-Institut erläutert, dass das sogenannte Rachenspülwasser grundsätzlich eine ähnlich hohe Sensivität wie die Nasen-/Rachenabstriche aufweist. Doch durch das Spülvolumen und die Spültechnik kann es zu starken Schwankungen im Ergebnis kommen. Die Gefahr der Aerosolbildung während der Testdurchführung wird auch vom RKI als hoch eingestuft, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen müssten auf jeden Fall getroffen werden. Auf diese Aussagen verweist die kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.

Auf die Veröffentlichungen des RKI berufen sich auch der Interessensverband der Akkreditierten Labore der Medizin. Der Verband verweist auf die korrekte Einhaltung der Teststrategie: Erste Priorität für einen PCR-Test hätten Menschen mit Symptomen. An zweiter Stelle kämen Personen, die zwar keine Symptome aufweisen, aber Kontakt zu bestätigt Infizierten hatten. Dritte Priorität hätten unter anderem Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen oder -unterkünften, in denen ein COVID-19-Fall bestätigt wurde. Dazu gehörten zum Beispiel Kitas und Schulen.

"Wir werden uns nicht aus der Pandemie heraustesten können. Es kommt in erster Linie auf das Verhalten der Menschen an. …"

Warum keine PCR-Gurgeltests im Supermarkt?

Doch warum sind die Gurgel-PCR-Tests trotz der ähnlichen Sensitivität in Deutschland nicht im Supermarkt zu finden? Das Paul Ehrlich-Institut (PEI) erläutert auf Nachfrage des SWR ebenfalls, dass die Diagnostik der Gurgeltests auf die gleiche Weise funktioniert, wie die standartmäßigen PCR-Tests. Da die PCR-Tests aber "In-vitro-Diagnostika" sind, also Medizinprodukte zur medizinischen Laboruntersuchung, unterliegen sie nicht einer Zulassung im arztneimittelrechtlichen Sinne. Daher sei das PEI nicht in die Bewertung dieser Tests involviert.

Verschiedenen Institute und Verbände Deutschlands ließen die Frage zum Verkauf von Gurgel-PCR-Tests im Supermarkt unbeantwortet. Warum es hierzulande diese Möglichkeit so gut wie nicht gibt, konnte also nicht abschließend geklärt werden. Die Kapazitätsgrenzen der Labore und die mögliche Gefährdung Dritter bei der Probenentnahme scheinen Punkte zu sein, die gegen einen flächendeckenden Verkauf dieser Test in Deutschland sprechen.

Online-Anbieter stellen die Möglichkeit der Selbst-Testung zwar zur Verfügung, können aber im Vergleich zu Österreich als "Nischen-Anbieter" bezeichnet werden.