Mod.: Forscher auf der ganzen Welt suchen nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus – ganz vorne mit dabei ist Biontech aus Mainz: das Unternehmen hat letzte Woche die Erlaubnis bekommen, in Deutschland mit ersten Tests an Menschen zu beginnen: an 200 gesunden Freiwilligen werden nun zunächst Sicherheit und Verträglichkeit von vier Impfstoffvarianten überprüft. Details zu Testort und Probanden gibt Biontech nicht preis – deshalb fragen wir unsere Medizinredakteurin Ulrike Till mal ganz allgemein: Frage 1: Wie finden Pharmafirmen Freiwillige für Impfstofftests? Viele Hersteller führen die ersten Tests an Menschen gar nicht selber durch, sondern beauftragen externe Forschungsinstitute: diese Institute haben natürlich schon einen Stamm von gesunden Freiwilligen, die bereit sind, zum ersten Mal ein neues Medikament oder eben einen neuen Impfstoff auszuprobieren. Zusätzlich suchen die Testinstitute auch in Zeitungen, in Bussen und Bahnen oder im Internet nach Probanden. In Phase eins geht es erstmal nur darum zu prüfen, ob eine neue Substanz sicher und verträglich ist: deshalb dürfen da nur ganz gesunde Erwachsene mitmachen; die obere Altersgrenze liegt zwischen 50 und 60. Frauen, die sich zur Verfügung stellen, müssen strikt verhüten, denn die getestete Substanz könnte einen Embryo schädigen. Wenn die ersten Tests gut verlaufen, werden Impfstoffe dann auch vorsichtig an älteren und kränkeren Menschen getestet, denn am Ende sollen sie ja bei allen wirken.