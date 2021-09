Der tödliche Schuss an einer Tankstelle in Idar-Oberstein hat in ganz Deutschland, aber besonders auch bei den Menschen vor Ort für Bestürzung gesorgt. Der mutmaßliche Täter soll einen Tankstellenkassierer wegen eines Streits über die Maskenpflicht erschossen haben. Er sitzt in U-Haft und hat die Tat gestanden. mehr...