per Mail teilen

Wegen zweier dramatischer Todesfälle wurden die Passionsspiele in Schuld 2004 abrupt abgebrochen. Nun wollten sich die Beteiligten erneut an die Darstellung wagen - dann kam das Coronavirus.

Die Karten waren schon verkauft, die Proben beendet und die 100 Laiendarsteller hatten schon drei Aufführungen hinter sich, als im März 2004 die Passionsspiele in Schuld (Kreis Ahrweiler) abgebrochen wurden. Das Ensemble der katholischen Gemeinde St. Gertrud und der Freilichtbühne Schuld hatten eine traurige Nachricht erhalten: Ein Mitspieler wurde bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Daraufhin entschlossen sich die Mitwirkenden, die geplanten Aufführungen abzusagen.

Wenige Stunden später kam die nächste Todesnachricht, der Sohn des Leiters der Freilichtbühne wurde ebenfalls bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass er starb. Anstatt auf der Bühne zu stehen, kümmerten sich in den kommenden Wochen die Beteiligten um die Angehörigen und Trauernden.

15 Jahre Pause zwischen den Passionsspielen

In den darauffolgenden Jahren konnten sich die Mitwirkendenen in dem 672-Menschen großen Ort auch nicht vorstellen, die Spiele in Schuld wieder aufleben zu lassen. Es dauerte 15 Jahre, bis sich im Sommer 2019 wieder Mitglieder des Pfarrgemeinderates und der Freilichtbühne für eine Neuauflage zusammenfanden.

Dauer 3:29 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Wieder Passionsspiele in Schuld Seit 2004 gab es im Eifelort Schuld keine Passionsspiele, wegen eines tragischen Unglücks damals. 2020 kommen die Spiele zurück, mit vielen Laiendarstellern aus dem Ort. Premiere: 14.3. Video herunterladen (8,1 MB | MP4)

Dennoch gab es einige Hürden zu überwinden. Einige Schauspieler wollte nicht mehr mitwirken, andere waren verstorben. So auch der ehemalige Regisseur Walter Pfahl und der Drehbuchautor Pastor Gerold Rosenthal.

"Ich bin begeistert, dass sich so viele - auch junge - Leute bereit erklärt haben, wieder mitzumachen", sagte Udo Stratmann, einer der Initiatoren dem SWR. Es seien viele junge Leute dabei, die sich kaum an die Spiele vor 16 Jahren erinnern würden. Stratmann selbst ist seit 40 Jahren bei den Passionsspielen aktiv.

Gemeinereferent Mathias Beer erklärte sich bereit, die Regie für die Passionsspiele zu übernehmen. Beer hatte zunächst Bedenken, wie seine Neuerungen an der Vorlage bei den Teilnehmern ankommen, diese verflüchtigten sich jedoch: "Es waren alle sehr offen und haben gesagt: 'Wenn du das so versuchen willst, dann probieren wir das.'" Gemeinsam hätten sie einen guten Weg gefunden, sagt Beer.

Spiele zeichnen sich durch Geradlinigkeit aus

Die Veranstalter sagen, dass in ihrer Darstellung der Passion auf Ausschmückungen, spielerische Details und Nebensächlichkeiten verzichtet würde. Das Spiel sollte die Zuschauer gezielt von einem entscheidenden Ereignis zum nächsten führen.

Die Karten waren schon verkauft, die Proben beendet und dann kam das Coronavirus. Aus Sicherheitsgründen wurden die Aufführungen abgesagt. Die Verantwortlichen hoffen, die Aufführungen im Sommer nachholen zu können. Damit die Passionsspiele nach 16 Jahren doch noch nach Schuld zurückkommen.