Nach den Krawallen in Stuttgart stellt sich die Frage, ob auch in Rheinland-Pfalz eine solche Eskalation denkbar ist. Innenminister Roger Lewentz (SPD) schätzt die Lage derzeit als moderat ein. In Koblenz musste die Polizei allerdings schon eingreifen, als zu viele Menschen am Deutschen Eck feierten, ohne auf die Hygieneregeln zu achten.