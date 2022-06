RLP und Ruanda feiern 40 Jahre Partnerschaft auf Augenhöhe

Als Rheinland-Pfalz und Ruanda 1982 eine völlig neue Art der Partnerschaft vereinbarten, wurde das Experiment noch kritisch beäugt. Heute ist es ein international anerkanntes Modell und Grund genug zum Feiern.

Eine Partnerschaft zwischen zwei Staaten, die auf dem Austausch zwischen seinen Bürgern fußt: Rheinland-pfälzische Handwerksbetriebe, die in Ruanda junge Menschen ausbilden, Schulen in beiden Ländern, die sich austauschen und gegenseitig besuchen - 1982 war das ein revolutionäres Projekt.

2.200 Projekte erfolgreich umgesetzt

40 Jahre später ziehen die Verantwortlichen eine erfolgreiche Bilanz: Bis heute wurden nach Angaben des Innenministeriums etwa 2.200 Projekte umgesetzt - mit einem Fördervolumen von mehr als 70 Millionen Euro, davon zu einem Fünftel aus Spenden der Menschen in Rheinland-Pfalz.

Schüler besuchen sich zur Völkerverständigung

Einen wichtigen Beitrag, den Austausch in der Bevölkerung zu vertiefen, leisten die 187 Schulpartnerschaften. Im Schnitt reisen in jedem Schuljahr fünf bis zehn Schulklassen nach Ruanda, und fünf bis sieben Schulklassen kommen nach Rheinland-Pfalz.

"Graswurzelpartnerschaft" trägt Früchte

Die rheinland-pfälzische Landesregierung spricht daher auch von einer "Graswurzelpartnerschaft". Gemeint ist, dass sich die Partnerschaft nicht auf Besuche und Gegenbesuche offizieller Vertreter beschränkt, sondern sich die Menschen in beiden Ländern an der Basis austauschen. Und dass die Projekte der Zusammenarbeit nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort gestaltet werden. "Längst ist daraus eine Partnerschaft auf Augenhöhe geworden, in der auch wir in Rheinland-Pfalz dazulernen", sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Ruandas Regierungschef Kagame trägt sich an der Seite von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei ins Goldene Buch ein picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

"Was 1982 als ein ungewöhnlicher Versuch zweier Länder zur Neugestaltung der Entwicklungspolitik begann, ist heute zu einem international anerkannten Modell einer bürgernahen und dezentralen Entwicklungszusammenarbeit auf lokaler Ebene geworden", erklärt der für die Partnerschaft zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Festakt am Samstag

Die Partnerschaft wird ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Zuletzt waren es die Corona-Pandemie, jetzt sind auch noch die Getreideknappheit und die steigenden Energiepreise dazu gekommen. An diesem Samstag wird das Miteinander mit einem Festakt in Mainz gefeiert.

Völkermord in Ruanda schlägt tiefe Zäsur

Zuletzt wurde die Partnerschaft 1994 auf eine harte Probe gestellt. Damals töteten Angehörige der Volksgruppe Hutu etwa eine Million Tutsi-Angehörige, die als Minderheit in Ruanda lebte. Für Rheinland-Pfalz waren plötzlich direkte Partner in Ruanda entweder zu Opfern oder zu Tätern des Völkermords geworden. Damals wurde intensiv darüber diskutiert, ob man die Partnerschaft fortführen könne.

Der damalige rheinland-pfälzische Innenminister Walter Zuber (SPD) war dann im Oktober 1994 international der erste offizielle Regierungsvertreter, der nach dem Völkermord in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, war. Danach plädierte er dafür, Ruanda nicht im Stich zu lassen, sich jetzt erst recht zu den Menschen im Partnerland zu bekennen und diese bei der Überwindung ihrer Not und beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Partnerschaft geht über Entwicklungshilfe hinaus

Die Partnerschaft hebe sich von der sonstigen Entwicklungszusammenarbeit dadurch ab, dass sie längerfristig und nicht nur von Nord nach Süd angelegt sei, sagt Elias Vogler im Partnerschaftsbüro von Rheinland-Pfalz in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Im Projektprozess könnten beide laufend voneinander lernen und das gemeinsame Vorhaben an veränderte Bedingungen anpassen.

BioNtech baut erste Impfstoff-Produktionsstätte in Ruanda

Und das dies dauernd geschieht, verdeutlicht auch das jüngste Projekt: Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech beginnt heute mit dem Bau seiner ersten Corona-Impfstoff-Produktionsstätte in Afrika.

Zum Spatenstich in Ruandas Hauptstadt Kigali am Donnerstag waren der ruandische Präsident Paul Kagame, weitere Staats- und Regierungschefs sowie BioNtech-Chef Ugur Sahir und der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anwesend. Biontech hat für Afrika schlüsselfertige mRNA-Produktionsanlagen in Container-Bauweise entwickelt, Kigali soll bis Jahresende mit den ersten Modulen beliefert werden.