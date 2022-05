RLP fördert erfolgreich Schulen und Impfkampagnen in Ruanda

Die sogenannte "Graswurzel-Partnerschaft“ zwischen Rheinland-Pfalz und dem afrikanischen Ruanda besteht seit 40 Jahren - und ist offenbar erfolgreich.

"Ich würde mir noch viel mehr von solchen Initiativen wie hier aus Rheinland-Pfalz heraus wünschen", lobt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) - "Eine wirkliche Erfolgsgeschichte", meint Schulze weiter.

"Die tollsten Kooperationsprojekte“

Graswurzel bedeutet, dass nicht einfach Geld von Regierung zu Regierung fließt, sondern explizit Verbände, Kommunen oder zum Beispiel auch Kirchen Partnerschaften eingehen und sich gegenseitig unterstützen. "Nicht der Staat oder die Regierung überlegt sich, was ist nötig in einem afrikanischen Land, sondern es wird im Grunde von unten entwickelt und daraus sind wirklich die tollsten Kooperationsprojekte entstanden", erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

"Es sind unglaublich viele Schulen gemeinsam entstanden und gebaut worden. Und bis heute haben zahlreiche Schulen in Rheinland-Pfalz Partnerschaften zu Schulen in Ruanda." Rund 2.000 Projekte seien unterstützt worden, rund 70 Millionen Euro sind an Zuschüssen geflossen, berichtet Dreyer. Rund 80 Prozent seien aus dem Haushalt des Landes gekommen, der Rest waren Spenden.

"Warum nicht Ruanda?"

Neben der Entwicklungshilfe in Afrika profitieren aber auch rheinland-pfälzische Firmen von der Partnerschaft. Die Landesregierung unterstütze aktiv dabei, solche wirtschaftlichen Projekte einzufädeln. Ein Beispiel: Der Glashersteller Schott aus Mainz finanziert Klima-Ausgleichsmaßnahmen in Ruanda. Das sei kein Zufall, hieß es heute. "Das hat natürlich damit zu tun, dass wir sowas unterstützen und unsere wichtigen Partner dann sagen: Okay, warum nicht Ruanda?", so Dreyer.

Biontech: Impfstoff für Afrika

Ein weiteres Beispiel: Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech baut aktuell eine Impfstoffproduktion in Ruanda auf. Dort soll nicht nur ein Impfstoff gegen Corona hergestellt werden, sondern auch gegen andere Krankheiten wie Malaria. "Der Blick nach vorne" sei das, sagt Malu Dreyer. Und die Bundesentwicklungsministerin sieht auch da ein gutes Beispiel: "Da geht das privatwirtschaftliche Engagement und das, was wir gemeinsam tun, Hand in Hand", so Svenja Schulze.