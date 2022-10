Partielle Sonnenfinsternis auch teils über RLP zu sehen

per Mail teilen

Am Dienstag hat sich der Mond vor die Sonne geschoben - und sie ein bisschen verdeckt. Mit etwas Glück konnte man diese partielle Sonnenfinsternis auch über Rheinland-Pfalz beobachten. Mit bloßem Auge war das allerdings schwierig. Am besten ging es mit einem Teleskop - wie zum Beispiel beim Astronomie-Verein in Alzey.