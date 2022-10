Grüne ringen um Klimaschutz - die Basis bleibt kritisch

Mit großer Mehrheit haben sich die Delegierten des Grünen-Bundesparteitags in Bonn für die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Mehrere Anträge, in denen das als Abkehr von der pazifistischen Tradition der Partei kritisiert wurde, wurden abgelehnt. Zum Auftakt des Parteitags war es um ein anderes Kernthema der Grünen gegangen: die Atomkraftwerke. mehr...