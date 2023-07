10:02 Uhr Und Schluss für heute! Kurz vor zehn, das war's gleich wieder für heute mit dem Ticker - und für mich. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Florian Wagner. Bis dahin findet ihr alles wichtige für Rheinland-Pfalz hier im Web, in der App und auf Social Media. Habt noch einen schönen Tag!

9:41 Uhr Achtung, Ohren auf! Alle schlagen sich nur noch die Argumente oder ihr Geschimpfe um die Ohren und keiner achtet mehr auf den anderen? Jetzt wird gegengesteuert und die Universität Mainz macht einen Anfang: Dort findet ab heute ein internationaler Kongress zum Thema "Zuhören" statt. Dazu kommen mehr als 70 Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesundheitswesen zusammen. Sie sprechen unter anderem über die positive Wirkung des Zuhörens. Zum Beispiel, dass es ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gebe und das Wohlbefinden steigern könne. Organisiert wird der Kongress von der "International Listening Association" zusammen mit der Abteilung Psychologie der Uni Mainz. Er läuft noch bis einschließlich Samstag. Am Donnerstag und Freitag wird es außerdem jeweils einen öffentlichen Vortrag geben.

9:17 Uhr Klinikum Worms zeigt Bilder brustamputierter Frauen Es ist eine bemerkenswerte Ausstellung, die am Nachmittag im Klinikum Worms startet: Die Fotos zeigen brustamputierte Frauen. Alle der 19 fotografierten Frauen hatten Brustkrebs. Mit seiner Ausstellung "Veränderung" will Künstler Gerhard Zerbes die verloren geglaubte Schönheit der Frauen zeigen. Der Wormser Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Thomas Hitschold, hofft, dass die Ausstellung den offenen Umgang mit dem Thema Krebs fördert. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70.000 Frauen an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.

9:02 Uhr Tigerin in der Südwestpfalz! Ach, vielleicht doch noch irgendeinen kleinen Joke...so über Berlin...und...Wildschwein...und....ach nee, mir fällt nix gescheites dazu mehr ein und die Hauptstädter hatten ja inzwischen genug Spott, und die Überschrift über diesen Text hier ist ja ehrlich gesagt schon ein bisschen zu viel des Guten. Also kurz, es geht darum: Eine weiße Tigerin startet heute ihre Reise von Tschechien in die Südwestpfalz. Dort wird sie in der Wildtierstation in Maßweiler leben. Experten fahren sie in einem Transporter dorthin. Nach Angaben der Wildtierstation soll sie am kommenden Freitag in ihr neues Gehege in Maßweiler einziehen. Die weiße Tigerin heißt "Charlota" (sprich: Scharlota, nicht Karlota) und ist etwa ein Jahr alt. Bislang war sie in einem Zoo in Tschechien untergebracht. Dort war sie hingebracht worden, nachdem Behörden sie von einer Privatperson beschlagnahmt hatten.

8:33 Uhr Der 26. Juli - historisch gesehen ... 2006: Im hessischen Arolsen öffnet das weltweit größte NS-Archiv für Forscher. Der Bestand enthält 50 Millionen Akten mit Hinweisen auf 17,5 Millionen Häftlinge, Zwangsarbeiterinnen und Vertriebene - darunter auch "Schindlers Liste", die durch den Film von Stephen Spielberg berühmt gewordene Auflistung des deutschen Fabrikanten Oskar Schindler, der mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden vor dem Vernichtungslager rettete. ... 1963: Ein schweres Erdbeben der Stärke 6 in Mazedonien und mehrere Nachbeben zerstören die Stadt Skopje. Dabei kommen mehr als 1.000 Menschen ums Leben. ... 1953: Die Revolution in Kuba beginnt mit einem Angriff der Rebellen Fidel Castros auf eine Kaserne in Santiago. ... 1882: Richard Wagners Oper "Parsifal" wird im Bayreuther Festspielhaus uraufgeführt.

8:24 Uhr Sicherheit am Bahnhof im Kaiserslautern Zum ersten Mal gab es gestern Abend am Bahnhof in Kaiserslautern eine Bürgerbegehung. Nachdem eine Sicherheitsstudie der Uni Kaiserslautern zeigte, dass sich Befragte an vielen Orten der Stadt unsicher fühlen, suchte Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) das persönliche Gespräch. Für viele Bürger ist der Bahnhof ein sogenannter Angstraum in der Stadt. Gemeinsam mit Ordnungs- und Sicherheitsbehörden sowie mit Bürgern machte Kimmel einen Rundgang über das Bahnhofsgelände. Die Bürger kritisierten dabei fehlende Videoüberwachung, mangelnde Barrierefreiheit sowie eine schlechte Straßenbeleuchtung in der Innenstadt allgemein. Hört mal, was die Bürgermeisterin hinterher gesagt hat:

7:41 Uhr Ist Parken zu günstig? Oft wird ja gejammert, dass das Parken in der Stadt so teuer sei. Man könnte aber auch zu dem Schluss kommen, dass es zu günstig ist. Letzteres meint zumindest die Deutsche Umwelthilfe. Nach deren Vorstellungen könnten die Gebühren an den Parkscheinautomaten ruhig höher sein. Bei uns auf Instagram hat das eine rege Debatte ausgelöst. Und wir haben die Tarife und Pläne in den größten Städten in Rheinland-Pfalz gecheckt. Schaut mal:

6:59 Uhr Autofahrer in der Pfalz tödlich verunglückt Tragische Meldung aus dem Polizeiticker: Ein Autofahrer ist gestern Abend in der Nähe von Essingen im Kreis Südliche Weinstraße tödlich verunglückt. Der 45-Jährige kam mit seinem Auto auf der Landstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

6:33 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Wir schauen zu unseren Nachbarn: Weil in Baden-Württemberg weiter viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen, will das Land neue Wege für das Lehramtsstudium eröffnen. Darüber wollen heute um 11.00 Uhr Kultusministerin Theresa Schopper und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (beide Grüne) informieren. Das Wissenschaftsministerium kündigte an, dass die Ministerinnen ein neues Modellprojekt vorstellen. Ein Geburtstag, der überschattet wird: Kevin Spacey wird heute 64 Jahre alt. Seit vier Wochen muss sich der Schauspieler und Oscarpreisträger vor einem Londoner Gericht verantworten. Ihm werden sexuelle Übergriffe auf vier Männer vorgeworfen. Im Strafprozess setzt die Jury ihre Beratungen fort. Spacey streitet die Anschuldigungen ab. Frankreichs Präsident Macron besucht heute Neukaledonien. Das französische Überseegebiet ist die erste Station der fünftägigen Ozeanien-Reise Macrons. Die Inselgruppe im Südpazifik hatte sich in den vergangenen Jahren bei drei Unabhängigkeitsreferenden jeweils für einen Verbleib bei Frankreich ausgesprochen. Macron will eine Rede zur Zukunft von Neukaledonien halten.

6:07 Uhr Das Wetter in RLP - auch heute wenig sommerlich Leider keine guten Nachrichten - Regenschauer und Gewitter werden uns auch heute das Sommerfeeling vermasseln. Außerdem ist laut Meteorologen mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen steigen erneut nur auf maximal 21 Grad. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Den Parteien laufen offensichtlich auch bei uns in RLP die Mitglieder davon. Die Studienergebnisse liegen dem SWR exklusiv vor. Demnach ist die Linke am stärksten betroffen. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) kommt im Rahmen seiner Sommertour heute ins Ahrtal. Dort will er sich über den Projektstart und die Arbeit der Transformationsbegleiter im Ahrtal informieren. Vor dem Landgericht Koblenz geht der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe weiter, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Vier Männern im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und einer 75-jährigen Frau wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Laut Anklage hatten sie vor, zunächst einen großflächigen Stromausfall auszulösen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.