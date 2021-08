In Rheinland-Pfalz haben die Grünen im vergangenen Jahr als einzige Partei Mitglieder dazugewonnen. Das geht aus der neuen Erhebung des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor, der die Zahlen bundesweit jährlich zusammenträgt. Die Studie liegt dem SWR vor.

Der Studie zufolge lag der Mitgliederzuwachs bei den Grünen in Land bei fünf Prozent. Alle anderen Parteien haben Mitglieder verloren - am stärksten die AfD. Dort lag der Mitgliederschwund bei rund 14 Prozent. Danach folgen SPD und Linkspartei mit einem Mitgliederschwund von rund vier Prozent, dahinter liegen CDU und FDP mit rund drei bzw. zwei Prozent weniger Mitgliedern.

CDU bleibt mitgliederstärkste Partei

Die mitgliederstärkste Partei in Rheinland-Pfalz bleibt aber trotz anhaltender Verluste weiterhin die CDU. Sie kam zum Stichtag 31.12.2020 auf rund 37.000 Mitglieder, gefolgt von der SPD mit rund 32.000 Mitgliedern.

Die Grünen sind mit rund 4.800 Mitgliedern weiterhin die drittgrößte Partei in Rheinland-Pfalz. Die Studie betrachtet lediglich die Parteien, die auch im Bundestag vertreten sind. Die Freien Wähler, die bei der Landtagswahl im März in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt wurden, sind in der Studie deshalb nicht berücksichtigt. Sie haben nach eigenen Angaben aktuell rund 500 Mitglieder landesweit.

Trend in Rheinland-Pfalz teilweise stärker

Die Zahlen für Rheinland-Pfalz entsprechen im Wesentlichen dem Bundestrend bei der Mitgliederentwicklung der Parteien, wobei der Trend in Rheinland-Pfalz teilweise stärker ausfällt.

So hat die SPD bundesweit 3,6 Prozent ihrer Mitglieder verloren (RP: - 4,1 Prozent), die CDU hat bundesweit 1,7 Prozent ihrer Mitglieder verloren (RP: -3,2 Prozent). Der Verlust bei der AfD lag bundesweit bei 8,2 Prozent (RP: -13,5 Prozent). Die Linkspartei hat bundesweit 0,8 Prozent ihrer Mitglieder verloren (RP: -3,8 Prozent).

Lediglich bei FDP und Grünen zeigt sich ein anderes Bild. Während die Liberalen in Rheinland-Pfalz zwei Prozent ihrer Mitglieder verloren haben, konnten sie bundesweit mit 0,8 Prozent leicht zulegen. Und die Grünen haben in Rheinland-Pfalz bei der Zahl der Mitglieder um fünf Prozent zugelegt, während sie bundesweit um mehr als elf zulegen konnten.

Gesellschaftlicher Wandel als Grund

Den Grund dafür, dass sich seit Jahrzehnten tendenziell weniger Menschen in Parteien, aber auch in Kirchen, Gewerkschaften oder Vereinen engagieren, sieht Politikwissenschaftler Niedermayer im gesellschaftlichen Wandel. Früher hätten Menschen viel mehr Wert darauf gelegt, den Alltag in der Gemeinschaft zu organisieren, etwa in Vereinen oder Parteien. Weil vielen mittlerweile die Zeit dafür fehle, mache man das oft allein.

Niedermayer hat dazu in seiner Studie festgestellt: 1990 waren bundesweit 3,7 Prozent der Bürger (ab Eintrittsalter 14 bzw. 16 Jahre) Mitglied einer Partei. Ende 2019 seien es, trotz des Hinzukommens der AfD, bundesweit nur noch 1,7 Prozent gewesen.