So kam das internationale Laufkonzept nach Trier.

Ursprünglich kommt das parkrun-Konzept aus Großbritannien Anfang der 2000er. Das Konzept überzeugte und verbreitet sich weltweit wie ein Lauffeuer. Mittlerweile gibt es den Lauf in 23 Ländern der Welt mit etwa 250.000 Teilnehmenden an jedem Samstag. Auch an 58. Standorten in Deutschland wird gelaufen. Und egal auf welchem Kontinent oder in welche Zeitzone man sich gerade befindet. Jeder Lauf startet samstags pünktlich um neun Uhr.