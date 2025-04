Parkinson-Tag: Fast 400.000 Betroffene über 40 Jahren

per Mail teilen

Am 11. April ist wieder Welt-Parkinson-Tag. Dieser soll das Bewusstsein für die neurologische Erkrankung fördern und auf die Bedürfnisse von Betroffenen und deren Angehörigen aufmerksam machen. Allein in Deutschland sind laut Parkinson Stiftung fast 400.000 Menschen ab 40 Jahren betroffen. Studien zufolge könnte sich die Zahl bis 2050 verdoppeln. Betroffene leiden unter den für Parkinson typischen Symptomen wie unkontrollierbares Zittern, verlangsamte Bewegungen und Gleichgewichtsstörungen. Bislang ist die Erkrankung nicht heilbar. Verschiedene Ansätze der medikamentösen Behandlung sowie Bewegungs- und Ergotherapien können aber eingesetzt werden, um die Lebensqualität von Betroffenen möglichst lang zu erhalten. An neuen Behandlungsmöglichkeiten wird derzeit intensiv geforscht.