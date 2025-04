Der Ostermontag verstorbene Papst Franziskus wird heute in Rom beerdigt. In den katholischen Bistümern in Rheinland-Pfalz gibt es aus diesem Anlass zahlreiche Veranstaltungen.

Auf dem Petersplatz in Rom sind die Vorbereitungen für die Trauermesse für Papst Franziskus in vollem Gange. Tausende Menschen haben sich bereits am frühen Morgen vor dem Petersdom versammelt. Die Trauerfeier für den verstorbenen Papst in Rom beginnt um 10 Uhr. Es werden hunderttausende Menschen erwartet, darunter hunderte Staatsgäste.

Hier berichten die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau live aus Rom:



In den vergangene drei Tagen konnten Gläubige bereits im Petersdom Abschied vom Oberhaupt der katholischen Kirche nehmen. Nach Angaben des Vatikan zogen etwa 250.000 Menschen am aufgebahrten Sag vorbei . In der Nacht auf Samstag wurde der Sarg dann verschlossen und für die heutige Trauerfeier vorbereitet. Im Anschluss wird der Leichnam von Papst Franziskus in die Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum Roms überführt. Hier soll der gebürtige Argentinier auf eigenen Wunsch beigesetzt werden .

Gottesdienste und Trauerbeflaggung für Papst Franziskus in RLP

In den Bistümern Mainz, Speyer, Trier und Limburg wurden an allen Kirchen und kirchlichen Gebäuden die Fahnen auf halbmast oder mit Trauerflor gehisst. Auch an den Gebäuden der staatlichen und kommunalen Verwaltungen sollen am Samstag die Fahnen auf halbmast gesetzt werden. "Die Trauerbeflaggung beginnt um 8 Uhr und endet bei Eintritt der Dunkelheit", heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz.

Außerdem finden zahlreiche kirchliche Veranstaltungen zum Gedenken an den Papst statt und es wurden Kondolenzbücher ausgelegt. Hier eine Übersicht:

Im Bistum Mainz wird um 18 Uhr ein Requiem (Totenmesse) im Mainzer Dom für den verstorbenen Papst mit Bischof Peter Kohlgraf gefeiert. Bereits am Freitagabend gab es ein halbstündiges Trauergeläut - alle Kirchen im Bistumsgebiet ließen ihre Glocken gemeinsam erklingen.

Im Mainzer Dom liegt ein Kondolenzbuch aus, in das die Besucherinnen und Besucher ihre Gedanken zum Tod des Papstes hineinschreiben können. Darin will sich am Samstagnachmittag auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eintragen.

Gottesdienst für verstorbenen Papst am Montag im Bistum Speyer

Die Pfarreien im Bistum sind angehalten, in ihren Gottesdiensten für den Verstorbenen zu beten, zum Beispiel in Fürbitten. Das Bistum Speyer gedenkt am Montag, 28. April, im Dom dem verstorbenen Papst. Geleitet werde der Gottesdienst um 18 Uhr von Bischof Karl-Heinz Wiesemann, teilte das Bistum mit. Die musikalische Gestaltung übernehme die Dommusik unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori, die Orgel spiele Domorganist Markus Eichenlaub.

Auch im Bistum Trier wird ein Requiem für den im Alter von 88 Jahren gestorbenen Papst gefeiert. Alle Gläubigen sind eingeladen, am Mittwoch, 30. April, um 19 Uhr in die Hohe Domkirche Trier zu kommen. Geleitet wird die Messe von Bischof Stephan Ackermann.

Im Trierer Dom wurde zudem ein Gedenkort eingerichtet, an dem die Gläubigen ein Gebet für den verstorbenen Papst sprechen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen können.

Am Sonntag, 27. April, wird Bischof Georg Bätzing um 18:30 Uhr mit einer Eucharistiefeier im Limburger Dom des verstorbenen Papstes gedenken. Daran werden auch der hessische Kultusminister Armin Schwarz (CDU), der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) und die evangelische Kirchenpräsidentin von Hessen und Nassau, Christiane Tietz, teilnehmen. Im Dom ist auch ein Kondolenzbuch ausgelegt, in dem die Menschen ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen können.

Von Freitag bis Sonntag wird in den Pfarreien der Region Westerwald/Rhein-Lahn mit Gottesdiensten, Totenmessen und Eucharistiefeiern an Franziskus erinnert. Eine Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite des Bistum .

Politiker würdigen Nächstenliebe von Papst Franziskus

In Rheinland-Pfalz hatten Politiker und Vertreter der Kirchen mit Trauer und Betroffenheit auf den Tod des Papstes reagiert. Ministerpräsident Alexander Schweitzer nannte Franziskus einen "Leuchtturm der Nächstenliebe". Der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder erklärte: "Die Welt verliert mit ihm eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die in einer Zeit globaler Umbrüche unermüdlich für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit eingetreten ist." Auch die katholischen Bischöfe würdigten das Wirken von Franziskus. Mehr dazu lesen Sie hier:

Konklave kommt voraussichtlich Anfang Mai zusammen

Das Konklave, also die Versammlung der aktuell 135 wahlberechtigten Kardinäle aus aller Welt zur Wahl eines neuen Papstes, dürfte ab Anfang Mai stattfinden. Zwei der 135 wahlberechtigten Kardinäle sagten den Angaben zufolge aber bereits aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme ab.