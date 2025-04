Schon vielen berühmten Persönlichkeiten waren das Land und die Menschen in Rheinland-Pfalz gute Gastgeber. In den 1980er Jahren konnte das auch der jetzt verstorbene Papst Franziskus, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen, Jorge Mario Bergoglio, erleben. Am Goethe Institut in Boppard lernte Bergoglio die deutsche Sprache. Bei Helma und Josef Schmitt fand er eine Unterkunft.