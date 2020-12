So viele Paketboten wie in diesem Jahr, waren wohl tatsächlich noch nie unterwegs. Die Weihnachtszeit ist schon immer Päckchen Hoch-Saison. In diesem Jahr kommt noch Corona dazu. Für die Paketboten bedeutet das: Arbeiten am Limit.

