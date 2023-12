per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in Berlin den Bundesparteitag der SPD eröffnet. In ihrer Rede verwies sie auf die Errungenschaften der Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren. Trotz aktuell schlechter Umfragewerte zeigte sich Dreyer kämpferisch und rief ihre Partei zur Zuversicht auf.